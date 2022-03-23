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Луганская область отчиталась об относительном "режиме тишины"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Луганской области в среду удалось осуществить эвакуацию нескольких сотен мирных жителей области и доставить гуманитарную помощь. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Луганская область отчиталась об относительном "режиме тишины"

Детали

Так, по словам Гайдая, в среду, 23 марта в Луганской области:

  • относительный "режим тишины" позволил эвакуировать около 700 жителей области и завезти к общинам 60 тонн гуманитарной помощи;
  • за день-два попробуем снова договориться о гумкоридоре, крайне важно организовать его для Рубежного, Попасной и Горской общины;
  • приобщаем к развозу гумпомощи максимальное количество структур;
  • в Северодонецке +1 автобус для эвакуации;
  • линия обороны неизменна. По мирным работает российская авиация.

Также по словам председателя ОГА, подкрепление уже в пути. Кроме того, он анонсировал, что гумштабов в городах станет больше.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты, 22 марта, ударили по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети.

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