Луганщина: росіяни проводять рейди для вилучення гривні з обігу - ОВА

Цитата

"Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням. Загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату", - повідомляють в ОВА.

Деталі

За повідомленням, ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями.

"Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку", - зазначають в ОВА.

Доповнення

На Луганщині російські окупанти з 1 січня планували вивести з обігу гривню.