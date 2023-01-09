Луганщина: росіяни проводять рейди для вилучення гривні з обігу - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські загарбники проводять рейди на окупованих територіях задля вилучення з обігу гривні, повідомляє Луганська ОВА у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням. Загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату", - повідомляють в ОВА.
Деталі
За повідомленням, ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями.
"Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку", - зазначають в ОВА.
Доповнення
На Луганщині російські окупанти з 1 січня планували вивести з обігу гривню.