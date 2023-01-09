Луганская область: россияне проводят рейды для изъятия гривны из обращения - ОВА

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"Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату", - сообщают в ОВА.

Детали

По сообщению, враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями.

"Но обращение гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карточку", - отмечают в ОВА.

Дополнение

В Луганской области российские оккупанты с 1 января планировали вывести из обращения гривну.