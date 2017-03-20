Лондонська поліція затримала двох росіян за шахрайство

Відзначається, що 37-річний Вугар Моллачієв і 48-річний Абдурхаман Базаєв постануть перед судом у понеділок, 20 березня.

Чоловіки були арештовані співробітниками підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю увечері 17 березня по підозрою в змові з метою обманним шляхом виманити у британських клірингових банків суму у близько 2,5 млн доларів.

Поліцією також конфісковано ряд комп’ютерів, які будуть піддані експертизі.

Як повідомляв УНН, поліцію Лондона вперше в історії очолила жінка — Крессіда Дік.