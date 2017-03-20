Лондонська поліція затримала двох росіян за шахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Скотленд-Ярд звинуватив у шахрайстві і відмиванні доходів двох росіян. Про це йдеться в повідомленні лондонської поліції The Metropolitan Police, передає УНН.
Відзначається, що 37-річний Вугар Моллачієв і 48-річний Абдурхаман Базаєв постануть перед судом у понеділок, 20 березня.
Чоловіки були арештовані співробітниками підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю увечері 17 березня по підозрою в змові з метою обманним шляхом виманити у британських клірингових банків суму у близько 2,5 млн доларів.
Поліцією також конфісковано ряд комп’ютерів, які будуть піддані експертизі.
Як повідомляв УНН, поліцію Лондона вперше в історії очолила жінка — Крессіда Дік.