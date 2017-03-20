Лондонская полиция задержала двух россиян за мошенничество

Отмечается, что 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурхаман Базаев предстанут перед судом в понедельник, 20 марта.

Мужчины были арестованы сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью вечером 17 марта по подозрению в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков сумму в около 2,5 млн долларов.

Полицией также конфисковано ряд компьютеров, которые будут подвергнуты экспертизе.

Как сообщал УНН, полицию Лондона впервые в истории возглавила женщина - Крессида Дик.