Лондонская полиция задержала двух россиян за мошенничество
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Скотленд-Ярд обвинил в мошенничестве и отмывании доходов двух россиян. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции The Metropolitan Police, передает УНН.
Отмечается, что 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурхаман Базаев предстанут перед судом в понедельник, 20 марта.
Мужчины были арестованы сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью вечером 17 марта по подозрению в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков сумму в около 2,5 млн долларов.
Полицией также конфисковано ряд компьютеров, которые будут подвергнуты экспертизе.
Как сообщал УНН, полицию Лондона впервые в истории возглавила женщина - Крессида Дик.