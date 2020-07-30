Ломаченко визнано кращим боксером світу у легкій вазі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) визнаний кращим в світі в даному ваговому дивізіоні за даними видання “Boxingtalk”, інформує УНН.
Ломаченко у боротьбі за першу сходинку обігнав свого майбутнього суперника американця Теофімо Лопеса. Трійку замкнув Джервонта Девіс.
Далі в списку розмістилися:
4 — Девін Хейні (США)
5 — Хав’єр Фортуна (Домініканська Республіка)
6 — Хорхе Лінарес (Венесуела)
7 — Річард Коммі (Гана)
8 — Люк Кемпбелл (Великобританія)
9 — Еммануель Тагое (Гана)
10 — Лі Селбі (Велика Британія).
Варто відзначити, що на 35-му місці розташували українця Дениса Берінчика (13-0, 7 КО).