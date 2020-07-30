Ломаченко признан лучшим боксером мира в легком весе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признан лучшим в мире в данном весовом дивизионе по данным издания “Boxingtalk”, информирует УНН.
Ломаченко в борьбе за первое место обогнал своего будущего соперника американца Теофимо Лопеса. Тройку замкнул Джервонта Дэвис.
Далее в списке расположились:
4 — Девин Хейни (США)
5 — Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика)
6 — Хорхе Линарес (Венесуэла)
7 — Ричард комм (Гана)
8 — Люк Кэмпбелл (Великобритания)
9 — Эммануэль Тагоэ (Гана)
10 — Ли Селби (Великобритания).
Стоит отметить, что на 35-м месте расположили украинца Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).