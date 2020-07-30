Ломаченко признан лучшим боксером мира в легком весе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34480 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101965 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106857 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133997 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110816 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131630 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102121 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102591 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104435 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102061 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Ломаченко признан лучшим боксером мира в легком весе

Ломаченко признан лучшим боксером мира в легком весе

Киев  •  УНН

 • 16291 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признан лучшим в мире в данном весовом дивизионе по данным издания “Boxingtalk”, информирует УНН.

Ломаченко в борьбе за первое место обогнал своего будущего соперника американца Теофимо Лопеса. Тройку замкнул Джервонта Дэвис.

Далее в списке расположились:

4 — Девин Хейни (США)
5 — Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика)
6 — Хорхе Линарес (Венесуэла)
7 — Ричард комм (Гана)
8 — Люк Кэмпбелл (Великобритания)
9 — Эммануэль Тагоэ (Гана)
10 — Ли Селби (Великобритания).

Стоит отметить, что на 35-м месте расположили украинца Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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