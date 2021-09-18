Ломаченко названо найкращим боксером першого півріччя – DB Awards
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Василя Ломаченко обрано найкращим боксером першого півріччя-2021 року України за версією "DB Awards", повідомляє УНН з посиланням на сторінку спільноти "Lucky Punch.net" у Facebook.
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Перша українська боксерська премія "Dream Bigger Boxing Awards" назвала переможця в номінації "Найкращий боксер першого півріччя 2021 року". Ним став Василь Ломаченко, який повернувся в ринг в червні, перемігши японця Масаеші Накатані.
Варто відзначити, що у номінації "Найкращий тренер півріччя" названо В'ячеслава Сенченка, а відкриття півріччя – Богдан Штонда.
Нагадаємо
Чемпіон світу Лопес дав остаточну відповідь щодо можливого реваншу із Ломаченко.