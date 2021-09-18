Ломаченко назван лучшим боксером первого полугодия - DB Awards
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Василия Ломаченко избран лучшим боксером первого полугодия-2021 Украина по версии "DB Awards", сообщает УНН со ссылкой на страницу сообщества "Lucky Punch.net" в Facebook.
Детали
Первая украинская боксерская премия "Dream Bigger Boxing Awards" назвала победителя в номинации "Лучший боксер первого полугодия 2021". Им стал Василий Ломаченко, вернулся в ринг в июне, победив японца Масаеши Накатани.
Стоит отметить, что в номинации "Лучший тренер полугодие" назван Вячеслава Сенченко, а открытие полугодие - Богдан Штонда.
Напомним
Чемпион мира Лопес дал окончательный ответ относительно возможного реванша с Ломаченко.