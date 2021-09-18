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Ломаченко назван лучшим боксером первого полугодия - DB Awards

Ломаченко назван лучшим боксером первого полугодия - DB Awards

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Василия Ломаченко избран лучшим боксером первого полугодия-2021 Украина по версии "DB Awards", сообщает УНН со ссылкой на страницу сообщества "Lucky Punch.net" в Facebook.

Детали

Первая украинская боксерская премия "Dream Bigger Boxing Awards" назвала победителя в номинации "Лучший боксер первого полугодия 2021". Им стал Василий Ломаченко, вернулся в ринг в июне, победив японца Масаеши Накатани.

Стоит отметить, что в номинации "Лучший тренер полугодие" назван Вячеслава Сенченко, а открытие полугодие - Богдан Штонда.

Напомним

Чемпион мира Лопес дал окончательный ответ относительно возможного реванша с Ломаченко.

Украинские Национальные Новости

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