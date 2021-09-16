Чемпіон світу Лопес дав остаточну відповідь щодо можливого реваншу із Ломаченко

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Лопес дав зрозуміти, що ніякого реваншу між бійцями не відбудеться. Американець налаштований на поєдинок проти Джоша Тейлора.

“Можливий реванш з Ломаченко? Це вже пройдений етап. Я дивлюся в сторону більш масштабних речей. Наприклад, на бій з Джошем Тейлором. Реваншу не буде. Якби я програв, то Ломаченко ні за яких обставин не дав би мені реванш, тому і я не роблю цього. Я нікого не боюся, ні від кого не ухиляюся і ухилятися не стану”, — повідомив Лопес.

Доповнення

Четвертого жовтня Лопес проведе захист титулу в бою проти австралійця Джорджа Камбососа. Майбутній поєдинок стане для Теофімо першим в статусі абсолютного чемпіона.

Нагадаємо

Ломаченко у попередньому бою здолав японця Накатані.