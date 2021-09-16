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Чемпион мира Лопес дал окончательный ответ относительно возможного реванша с Ломаченко

Чемпион мира Лопес дал окончательный ответ относительно возможного реванша с Ломаченко

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал твердый ответ в вопросе о возможном реванша с Украинской Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".

Цитата

Лопес дал понять, что никакого реванша между бойцами не произойдет. Американец настроен на поединок против Джоша Тейлора.

“Возможен реванш с Ломаченко? Это уже пройденный этап. Я смотрю в сторону более масштабных вещей. Например, на бой с Джошем Тейлором. Реванша не будет. Если бы я проиграл, то Ломаченко ни при каких обстоятельствах не дал бы мне реванш, поэтому и я не делаю этого. Я никого не боюсь, ни от кого не уклоняюсь и уклоняться не стану ”, - сообщил Лопес.

Дополнение

Четвертого октября Лопес проведет защиту титула в бою против австралийца Джорджа Камбососа. Предстоящий поединок станет для Теофимо первым в статусе абсолютного чемпиона.

Напомним

Ломаченко в предыдущем бою одолел японца Накатани.

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