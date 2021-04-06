Локдаун у Києві: попит на прокат велосипедів виріс удвічі. Нагадуємо правила безпеки для велосипедистів у місті

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"Попит вчора в порівнянні з попереднім тижнем зріс удвічі. 50/50 здійснювалися поїздки на короткі і довгі дистанції. Довгі - понад 20 хвилин, короткі дистанції - до 20 хвилин", - розповів співзасновник Української системи громадського велопрокату BikeNow Олексій Кладов.

Деталі

УНН підрахував вартість проїзду в муніципальному прокаті велосипедів. Так, проїзд становить п'ять гривень за розблокування плюс 50 копійок за хвилину поїздки. Тарифікація похвилинна. Тобто 20-хвилинна поїздка на двоколісному транспорті обходиться користувачеві в 15 грн.

Вартість оренди в веломагазинах і точках прокату становить 100-150 грн на годину, 350-500 грн - пів дня, 400-600 грн за день.

Однак в одному з веломагазинів УНН повідомили, що на час локдауну у них діє заборона на прокат велосипедів. Причину таких дій коментувати відмовилися. В іншому прокатному сервісі актуальність цін і роботу в звичайному режимі підтвердили.

УНН повідомляв, що вчора вранці вартість послуг агрегаторів і служб таксі збільшилися вдвічі. Так, наприклад, Uber пропонував дістатися до центру столиці з Дарницького району за 456-538 грн, хоча зазвичай тариф не перевищує 250 гривень в годину пік.

Станом на ранок 6 квітня вартість проїзду зменшилася, а до обіду, не в годину пік, наблизилася до звичайних тарифів.

Так, поїздка на Bolt з Вишгорода в центр столиці обійдеться 152 грн. Вартість проїзду на Uber по цьому ж маршруті становить від 175 до 205 грн, Uklon вказує 155 грн.

Поїздка по місту з центру на Харківський масив на Uber обійдеться у 133-156 грн, Uklon просить 122 грн, поїздка за цим же маршрутом на Bolt вартує 132 грн.

Довідка

Існують певні правила їзди на велосипеді, що забезпечують безпеку.

Першим елементом захисту велосипедиста є шолом. Він повинен бути відповідного розміру, ремені якого повинні надійно застібатися.

Транспортний засіб має бути оснащено справними гальмами, а також дзвінком або сигналом, засобами освітлення для їзди в нічний час, мигалкою або відбивачем червоного кольору. Під час пересування повороти потрібно показувати рукою (вліво або вправо). Гальмування - руку вгору.

Велосипедистам забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей, а також перевозити пасажирів на велосипеді (окрім дітей до семи років на спеціально обладнаному сидінні). Окрім того, заборонено рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках.

Велосипедистам забороняється перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переході; у цьому випадку потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід.

Додатково

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. У столиці введено обмеження щонайменше до 16 квітня. Закриті всі школи і дитсадки. Громадський транспорт працює для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури виключно за спецперепустками.

За "карантинний" рік в Україні значно зріс попит на продаж і прокат двоколісного транспорту. Окрім того, через ажіотаж виник дефіцит і зросла ціна на мобільні засоби пересування.



