Локдаун у Києві: попит на прокат велосипедів виріс удвічі. Нагадуємо правила безпеки для велосипедистів у місті

ukru
19:01 • 15251 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 105963 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 134339 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113933 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130992 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 146080 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167426 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199535 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 308402 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192701 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 145262 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157966 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124574 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 118921 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 118418 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111843 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 308396 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243331 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337098 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60799 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109231 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110118 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107135 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120501 перегляди
Актуальне
Локдаун у Києві: попит на прокат велосипедів виріс удвічі. Нагадуємо правила безпеки для велосипедистів у місті

Локдаун у Києві: попит на прокат велосипедів виріс удвічі. Нагадуємо правила безпеки для велосипедистів у місті

Київ • УНН

 • 37360 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Введення жорстких карантинних обмежень і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перший день локдауну у Києві транспортний колапс. Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки. Також у перший день локдауну в столиці виріс попит на оренду велосипедів, повідомляє УНН.

Цитата:

"Попит вчора в порівнянні з попереднім тижнем зріс удвічі. 50/50 здійснювалися поїздки на короткі і довгі дистанції. Довгі - понад 20 хвилин, короткі дистанції - до 20 хвилин", - розповів співзасновник Української системи громадського велопрокату BikeNow Олексій Кладов.

Деталі

УНН підрахував вартість проїзду в муніципальному прокаті велосипедів. Так, проїзд становить п'ять гривень за розблокування плюс 50 копійок за хвилину поїздки. Тарифікація похвилинна. Тобто 20-хвилинна поїздка на двоколісному транспорті обходиться користувачеві в 15 грн.

Вартість оренди в веломагазинах і точках прокату становить 100-150 грн на годину, 350-500 грн - пів дня, 400-600 грн за день.

Однак в одному з веломагазинів УНН повідомили, що на час локдауну у них діє заборона на прокат велосипедів. Причину таких дій коментувати відмовилися. В іншому прокатному сервісі актуальність цін і роботу в звичайному режимі підтвердили.

УНН повідомляв, що вчора вранці вартість послуг агрегаторів і служб таксі збільшилися вдвічі. Так, наприклад, Uber пропонував дістатися до центру столиці з Дарницького району за 456-538 грн, хоча зазвичай тариф не перевищує 250 гривень в годину пік.

Станом на ранок 6 квітня вартість проїзду зменшилася, а до обіду, не в годину пік, наблизилася до звичайних тарифів.
Так, поїздка на Bolt з Вишгорода в центр столиці обійдеться 152 грн. Вартість проїзду на Uber по цьому ж маршруті становить від 175 до 205 грн, Uklon вказує 155 грн.

Поїздка по місту з центру на Харківський масив на Uber обійдеться у 133-156 грн, Uklon просить 122 грн, поїздка за цим же маршрутом на Bolt вартує 132 грн.

Довідка

Існують певні правила їзди на велосипеді, що забезпечують безпеку.

Першим елементом захисту велосипедиста є шолом. Він повинен бути відповідного розміру, ремені якого повинні надійно застібатися.

Транспортний засіб має бути оснащено справними гальмами, а також дзвінком або сигналом, засобами освітлення для їзди в нічний час, мигалкою або відбивачем червоного кольору. Під час пересування повороти потрібно показувати рукою (вліво або вправо). Гальмування - руку вгору.

Велосипедистам забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей, а також перевозити пасажирів на велосипеді (окрім дітей до семи років на спеціально обладнаному сидінні). Окрім того, заборонено рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках.

Велосипедистам забороняється перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переході; у цьому випадку потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід.

Додатково

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. У столиці введено обмеження щонайменше до 16 квітня. Закриті всі школи і дитсадки. Громадський транспорт працює для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури виключно за спецперепустками.

За "карантинний" рік в Україні значно зріс попит на продаж і прокат двоколісного транспорту. Окрім того, через ажіотаж виник дефіцит і зросла ціна на мобільні засоби пересування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами