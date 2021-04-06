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Локдаун в Киеве: спрос на прокат велосипедов вырос в два раза. Напоминаем правила безопасности для велосипедистов в городе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Введение жестких карантинных ограничений и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первый день локдауна в Киеве транспортный коллапс. Люди, не получившие свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки. Также в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов, сообщает УНН.

Цитата:

“Спрос вчера по сравнению с предыдущей неделей вырос в два раза. 50/50 осуществлялись поездки на короткие и длинные дистанции. Длинные — более 20 минут, короткие дистанции — до 20 минут”, — рассказал соучредитель Украинской системы общественного велопроката BikeNow Алексей Кладов.

Детали

УНН подсчитал стоимость проезда в муниципальном прокате велосипедов. Так, проезд составляет пять гривен за разблокировку плюс 50 копеек за минуту поездки. Тарификация поминутная. То есть 20-минутная поездка на двухколесном транспорте обходится пользователю в 15 грн.

Стоимость аренды в веломагазинах и точках проката составляет 100-150 грн в час, 350-500 грн — полдня, 400-600 грн за день.

Однако в одном из веломагазинов УНН сообщили, что на время локдауна у них действует запрет на прокат велосипедов. Причину таких действий комментировать отказались. В другом прокатном сервисе актуальность цен и работу в обычном режиме подтвердили.

УНН сообщал, что вчера утром стоимость услуг агрегаторов и служб такси увеличились вдвое. Так, например, Uber предлагал добраться до центра столицы из Дарницкого района за 456-538 грн, хотя обычно тариф не превышает 250 гривен в час пик.

По состоянию на утро 6 апреля стоимость проезда уменьшилась, а к обеду, не в час пик, приблизилась к обычным тарифам.
Так, поездка на Bolt из Вышгорода в центр столицы обойдется 152 грн. Стоимость проезда на Uber по этому же маршруту составляет от 175 до 205 грн, Uklon указывает 155 грн.

Поездка по городу из центра на Харьковский массив на Uber обойдется 133-156 грн, Uklon просит 122 грн, поездка по этому же маршруту на Bolt стоит 132 грн.

Справка

Существуют определенные правила езды на велосипеде, обеспечивающие безопасность.

Первым элементом защиты велосипедиста является шлем. Он должен быть подходящего размера, ремни которого должны надежно застегиваться.

Транспортное средство должно быть оснащено исправными тормозами, а также звонком или сигналом, средствами освещения для езды в ночное время, мигалкой или отражателем красного цвета. Во время передвижения повороты нужно показывать рукой (влево или вправо). Торможение — руку вверх.

Велосипедистам запрещается во время движения держаться за другое транспортное средство, ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей, а также перевозить пассажиров на велосипеде (кроме детей до семи лет на специально оборудованном сидении). Кроме того, запрещено двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход.

Дополнительно

С 5 апреля Киев ушел на жесткий карантин. В столице введены ограничения как минимум до 16 апреля. Закрыты все школы и детсады. Общественный транспорт работает для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры исключительно по спецпропускам.

За “карантинный” год в Украине значительно вырос спрос на продажу и прокат двухколесного транспорта. Кроме того, из-за ажиотажа возник дефицит и возросла цена на мобильные средства передвижения.

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