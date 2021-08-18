Литва вручила Білорусі ноту протесту через інцидент з прикордонниками

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Після того, як 12 білоруських прикордонників нелегально перетнули литовський кордон, Міністерство закордонних справ Литви вручило Мінську ноту, повідомив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi, інформує УНН.

Цитата

“Ми інформували Білорусь, що подію зафіксовано, вона викликає глибоку заклопотаність, тому що ми вважаємо це ще однієї провокацією, підвищенням температури в і так вже досить напруженій ситуації. Ми закликаємо утриматися від подій, які навіть можуть бути розцінені як провокація, вже не кажучи про справжні провокації”, — сказав Ландсбергіс.

Деталі

Він зазначив, що про інцидент поінформував і партнерів по НАТО і ЄС.

Міністр повідомив, що реакції Мінська на застереження з боку Литви стали “дещо спокійніші”.

“Ці реакції тепер кілька більш спокійні, ми бачимо після цього тільки чергові розмови через ЗМІ. Але ми все одно зберігаємо і офіційне інформування уряду”, — додав Ландсбергіс.

Що було раніше

Група з 12 білоруських прикордонників, яка супроводжувала більше 30 нелегальних мігрантів, які мали намір проникнути на територію Литви, 17 серпня порушили держкордон Литви. На місці інциденту перебували литовські прикордонники, які перешкодили переходу кордону нелегалами.

Відеозаписом цього інциденту поділилася Служба охорони держкордону Литви у Facebook.

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