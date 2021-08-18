Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за инцидента с пограничниками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. После того, как 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу, Министерство иностранных дел Литвы вручило Минску ноту, сообщил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, передает Delfi, информирует УНН.
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“Мы информировали Беларусь, что событие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, потому что мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Мы призываем воздержаться от событий, которые даже могут быть расценены как провокация, не говоря о настоящих провокациях”, — сказал Ландсбергис.
Детали
Он отметил, что об инциденте сообщили и партнерам по НАТО и ЕС.
Министр сообщил, что реакции Минска на предостережения со стороны Литвы стали “несколько спокойнее”.
“Эти реакции теперь несколько более спокойные, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства”, — добавил Ландсбергис.
Что было раньше
Группа из 12 белорусских пограничников, которая сопровождала более 30 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, 17 августа нарушили госграницу Литвы. На месте инцидента находились литовские пограничники, которые помешали переходу границы нелегалам.
Видеозаписью этого инцидента поделилась Служба охраны госграницы Литвы в Facebook.