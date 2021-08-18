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Литва звинуватила білоруських прикордонників в порушенні кордону

Литва звинуватила білоруських прикордонників в порушенні кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Білоруські прикордонники, які супроводжували групу з 35 нелегальних мігрантів, які мали намір проникнути на територію Литви, порушили кордон. Про це у вівторок, 17 серпня, заявила Служба охорони держкордону при МВС Литви. Епізод стався в районі Шальчининкай, передає УНН.

Цитата

“Як видно зі зробленого відеозапису, білоруські прикордонники в камуфляжній формі підштовхують групу нелегальних мігрантів у бік Литви, а потім і самі перетинають лінію кордону”, — йдеться в повідомленні. Кордон в цьому місці проходить по невеликому каналу з водою.

Деталі

Співробітники прикордонної служби Литви, що перешкоджали переходу кордону нелегалами, заявили, що 12 білоруських прикордонників повернулися на свою територію лише після повторного попередження.

Коментуючи порушення кордону, глава МВС Литви Агне Білотайте заявила: “Ми не маємо наміру терпіти таку зухвалу провокацію. Було прийняте рішення збільшити сили з охорони кордону”.

Контекст

На початку липня Литва ввела режим екстремальної ситуації через різкий наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю і оголосила про будівництво нової стіни на кордоні протяжністю близько 680 км. Крім того, Вільнюс посилив міграційне законодавство. Зокрема, вирішено прискорити розгляд клопотань про притулок і обмежити можливості пересування нелегалів по території Литви і деякі інші їх права. Парламент Литви визнав дії білоруської влади “гібридною агресією” і звинуватив Мінськ у намірі загострити ситуацію за допомогою організованих потоків мігрантів.

6 серпня 2021 року начальник Служби охорони держкордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаєвас повідомив, що протягом тижня прикордонники не допустили проникнення на територію Литви близько 700 нелегальних мігрантів, які повернулися назад в Білорусь.

7 серпня були видворені ще близько 250, до ранку неділі — близько 80 осіб.

З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тис. нелегальних мігрантів. Це у 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік. В кінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар’єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в сусідню державу, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

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