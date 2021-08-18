Литва обвинила белорусских пограничников в нарушении границы

Цитата

“Как видно из сделанной видеозаписи, белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а затем и сами пересекают линию границы”, — говорится в сообщении. Граница в этом месте проходит по небольшому каналу с водой.

Детали

Сотрудники пограничной службы Литвы, препятствовали переходу границы нелегалами, заявили, что 12 белорусских пограничников вернулись на свою территорию только после повторного предупреждения.

Комментируя нарушения границы, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила: “Мы не намерены терпеть такую наглую провокацию. Было принято решение увеличить силы по охране границы”.

Контекст

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей “гибридной агрессией” и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.



6 августа 2021 года начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил, что в течение недели пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь.



7 августа были выдворены еще около 250, к утру воскресенья — около 80 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.