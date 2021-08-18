Литва обвинила белорусских пограничников в нарушении границы

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей “гибридной агрессией” и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.
6 августа 2021 года начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил, что в течение недели пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь.
7 августа были выдворены еще около 250, к утру воскресенья — около 80 человек.
С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.