Литва стурбована можливим імпортом білоруської електроенергії в Україну - експерт

За його словами, Литва займає давно відому політичну позицію – вона не хоче купувати російську електроенергію під видом білоруської.

"Білорусь сьогодні є енергодефіцитною країною, куди поступає електроенергія з РФ, і білоруси до карантину нам її направляли. Ця електроенергія в Україну поступає як формально білоруська, хоча насправді, і це не секрет, це електроенергія з РФ. І литовці вбачають у тому, що іде мова про торгівлю не білоруською, а російською електроенергію", - розповів експерт.

Крім того, він зазначив, що Міненерго України категорично проти відновлення такого імпорту.

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"Також Литва дивиться у майбутнє. Скоро запустять у роботу білоруську АЕС. Це російський проект, його будує "Росатом", і тут більш політичне питання.

Така логіка Литви і країн Прибалтики в цілому, тому вони і звертають увагу України на ці питання", - підкреслив Корольчук.

Як пояснив експерт, Литва стурбована тим, що Україна може купувати білоруську електроенергію і продавати її країнам Прибалтики під виглядом своєї.

"Литва боїться, що все одно буде зрозуміло, що це не українська електроенергія - це електроенергія білоруської АЕС, побудованої коштом РФ. Тут і політика, і економіка", - констатує Корольчук.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським.

На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту. Проти імпорту виступає уряд, за імпорт – окрема група депутатів на чолі з Герусом.

У квітні Президент Литви мав розмову з Президентом України з питання імпорту білоруської електроенергії. За даними литовської сторони, Володимир Зеленський запевнив, що Україна відмовиться від закупівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.