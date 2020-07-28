Литва обеспокоена возможным импортом белорусской электроэнергии в Украину - эксперт

По его словам, Литва занимает давно известную политическую позицию - она не хочет покупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

"Беларусь сегодня является энергодефицитной страной, куда поступает электроэнергия из РФ, и белорусы в карантин нам ее направляли. Эта электроэнергия в Украину поступает как формально белорусская, хотя на самом деле, и это не секрет, это электроэнергия из РФ. И литовцы видят то, что идет речь о торговле не белорусской, а российской электроэнергией", - рассказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что Минэнерго Украины категорически против восстановления такого импорта.

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"Также Литва смотрит в будущее. Скоро запустят в работу белорусскую АЭС. Это российский проект, его строит "Росатом", и здесь более политический вопрос.

Такая логика Литвы и стран Прибалтики в целом, поэтому они и обращают внимание Украины на эти вопросы", - подчеркнул Корольчук.

Как пояснил эксперт, Литва обеспокоена тем, что Украина может покупать белорусскую электроэнергию и продавать ее странам Прибалтики под видом своей.

"Литва боится, что все равно будет понятно, что это не украинская электроэнергия - это электроэнергия белорусской АЭС, построенной на средства РФ. Здесь и политика, и экономика", - констатирует Корольчук.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.

В апреле Президент Литвы беседовал с Президентом Украины по вопросу импорта белорусской электроэнергии. По данным литовской стороны, Владимир Зеленский заверил, что Украина откажется от закупки электроэнергии с белорусской АЭС как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.