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Литва надасть Україні 2 млн євро на закупівлю амуніції для військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Литва пообіцяла й надалі допомагати Україні у воєнній галузі. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час брифінгу після зустрічі з президентом України, передає УНН.

“Литва буде й надалі допомагати Україні у воєнній галузі. Ми будемо навчати українських воїнів, забезпечувати медичне обслуговування та надамо майже 2 млн євро на закупівлю амуніції”, — повідомила Грібаускайте.

Нагадаємо, в уряді Литви ухвалили передання Україні озброєння і боєприпасів майже на два мільйони євро.

Як повідомляв УННУкраїна та Литва вважають агресію РФ загрозою для всього світу.

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