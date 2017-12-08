Литва надасть Україні 2 млн євро на закупівлю амуніції для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Литва пообіцяла й надалі допомагати Україні у воєнній галузі. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час брифінгу після зустрічі з президентом України, передає УНН.
“Литва буде й надалі допомагати Україні у воєнній галузі. Ми будемо навчати українських воїнів, забезпечувати медичне обслуговування та надамо майже 2 млн євро на закупівлю амуніції”, — повідомила Грібаускайте.
Нагадаємо, в уряді Литви ухвалили передання Україні озброєння і боєприпасів майже на два мільйони євро.
Як повідомляв УНН, Україна та Литва вважають агресію РФ загрозою для всього світу.