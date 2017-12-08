Литва предоставит Украине 2 млн евро на закупку амуниции для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Литва пообещала и в дальнейшем помогать Украине в военной области. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время брифинга после встречи с президентом Украины, передает УНН.
"Литва будет продолжать помогать Украине в военной области. Мы будем обучать украинских воинов, обеспечивать медицинское обслуживание и предоставим почти 2 млн евро на закупку амуниции", - сообщила Грибаускайте.
Напомним, в правительстве Литвы приняли передачи Украине вооружение и боеприпасов почти на два миллиона евро.
Как сообщал УНН, Украина и Литва считают агрессию РФ угрозой для всего мира.