Литва предоставит Украине 2 млн евро на закупку амуниции для военных

"Литва будет продолжать помогать Украине в военной области. Мы будем обучать украинских воинов, обеспечивать медицинское обслуживание и предоставим почти 2 млн евро на закупку амуниции", - сообщила Грибаускайте.

Напомним, в правительстве Литвы приняли передачи Украине вооружение и боеприпасов почти на два миллиона евро.

Как сообщал УНН, Украина и Литва считают агрессию РФ угрозой для всего мира.