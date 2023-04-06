Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

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"Вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", - повідомив міністр.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа 22 березня повідомив, що найближчі місяці його країна передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть "антидрони" та боєприпаси.