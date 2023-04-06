Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине

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"Стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украины составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды", - сообщил министр.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа 22 марта сообщил, что ближайшие месяцы его страна передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдут "антидроны" и боеприпасы.