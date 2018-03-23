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Ліцензування лотерей за проектом Мінфіну порушить принципи європейської практики – нардеп

Ліцензування лотерей за проектом Мінфіну порушить принципи європейської практики – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Розроблений Міністерством фінансів проект ліцензування лотерей суперечить принцпам загальноприйнятної європейської практики. Про це у коментарі УНН заявив голова Комітету ВР з питань інформатизації та зв’язку, народний депутат Олександр Данченко.

"Діяльність ринку лотерей в інших країнах регулює Всесвітня лотерейна асоціація (WLA). Вона має дві ключові вимоги до операторів лотерей.

По-перше, це - сертифікація платіжної системи за стандартом WLA. По-друге, у будь-якій цивілізованій державі має бути наявна централізована система контролю за діяльністю лотерей. У деяких країнах така система знаходиться на балансі Мінфіну, в деяких - на балансі ДФС.

Але найголовніше, що ця система обраховує і обкладає податками кожну транзакцію. Це дуже важливо, і саме цих ключових моментів немає в існуючому проекті ліцумов для лотерей", - пояснив він.

Данченко також нагадав, що Мінфін досі не виконав доручення Першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва доопрацювати цей проект.

"Мабуть, не всі зацікавлені в повній легалізації лотерейного бізнесу", - припустив нардеп.

Нагадаємо, в уряді — конфлікт через лотереї. Мінфін вимагає від АМКУ схвалити проект ліцензійних умов для лотерей, який передбачає монопольне положення на ринку однієї наближеної до влади приватної компанії “УНЛ” (Українська національна лотерея). Для формальної конкуренції право проводити лотереї Мінфін запропонував держбанкам. Однак проти такого проекту виступили Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба та АМКУ. Вони надали свої пропозиції та зауваження, а віце-прем’єр Кубів наказав Мінфіну врахувати їх в доопрацьованій версії проекту.

Проте Мінфін вимоги Кубіва проігнорував та намагався змусити АМКУ погодити проект ліцензійних умов в “травневій” редакції. АМКУ відмовився та переніс розгляд питання на невизначений термін.

Тим часом “фаворита” влади – компанію “УНЛ” запідозрили в організації заборонених азартних ігор та сумнівного розіграшу джекпоту на користь очільника однієї з політичних партій. 

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