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Лицензирование лотерей по проекту Минфина нарушит принципы европейской практики - нардеп

Лицензирование лотерей по проекту Минфина нарушит принципы европейской практики - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12649 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Разработанный Министерством финансов проект лицензирования лотерей противоречит принцпам общепринятой европейской практики. Об этом в комментарии УНН заявил председатель Комитета ВР по вопросам информатизации и связи, народный депутат Александр Данченко.

"Деятельность рынка лотерей в других странах регулирует Всемирная лотерейная ассоциация (WLA). Она имеет два ключевые требования к операторам лотерей.

Во-первых, это - сертификация платежной системы по стандарту WLA. Во-вторых, в любой цивилизованной стране должна быть доступна централизованная система контроля за деятельностью лотерей. В некоторых странах такая система находится на балансе Минфина, в некоторых - на балансе ГФС.

Но самое главное, что эта система рассчитывает и облагает налогами каждую транзакцию. Это очень важно, и именно этих ключевых моментов нет в существующем проекте лицусловий для лотерей", - пояснил он.

Данченко также напомнил, что Минфин до сих пор не выполнил поручения Первого вице-премьер-министра Степана Кубива доработать этот проект.

"Наверное, не все заинтересованы в полной легализации лотерейного бизнеса", - предположил депутат.

Напомним, в правительстве - конфликт из-за лотереи. Минфин требует от АМКУ одобрить проект лицензионных условий для лотерей, который предусматривает монопольное положение на рынке одной приближенной к власти частной компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея). Для формальной конкуренции право проводить лотереи Минфин предложил госбанкам. Однако против такого проекта выступили Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба и АМКУ. Они предоставили свои предложения и замечания, а вице-премьер Кубив приказал Минфину учесть их в доработанной версии проекта.

Однако Минфин требования Кубива проигнорировал и пытался заставить АМКУ согласовать проект лицензионных условий в "майской" редакции. АМКУ отказался и перенес рассмотрение вопроса на неопределенный срок.

Между тем "фаворита" власти - компанию "УНЛ" заподозрили в организации запрещенных азартных игр и сомнительном розыгрыше джекпота в пользу главы одной из политических партий.

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