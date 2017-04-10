Ліцензія на алкоголь не є джерелом наповнення бюджету - експерт

Законопроект № 4958 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності”, який передбачає скасування ліцензій, нардепи пропонують прийняти вже у другому читанні.

І.Товкач, у свою чергу, вказаний законопроект оцінив як прогресивний. Адже на разі надходження до державного бюджету від ліцензій, за його словами, ледь покривають сукупні витрати на заробітні плати ліцензіатів.

“Даний проект закону (№ 4958 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності“ — ред.) — це прогресивна річ. Адже ним прибереться абсолютно не потрібне регулювання, яке виникло після того, як через чи то незнання, чи то поспішаючи, пиво прирівняли до алкоголю. Це — зарегульованість, яка не притаманна цьому напою, адже у пиві немає тіньової складової. Згадайте, коли цей проект закону винесли у парламент, то заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов ще тоді пояснив: від цих всіх ліцензій, які пропонується прибрати — держава отримує на рік 229 тис грн, у той час як близько 200 тис грн витрачається на заробітну плату співробітників, адміністраторів”, — розповів він.

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Також, за словами І.Товкача, на сьогодні ліцензія не є шляхом боротьби і з нелегальним ринком. Натомість, сам процес отримання дозволу містить корупційні ризики, зауважив він.

“Найскладнішою ліцензією на сьогодні є ліцензія на опт. Вона коштує 500 тис. грн.. На виробництво — всього на всього 780 грн. Тому, якщо ти вже виробляєш — то ти і експортуєш, і це зрозуміло. Ти заплатив за вартість ліцензії на виробництво у розмірі 780 грн, потім ти заплатив як виробник ліцензію на опт, і потім знову ти маєш платити 780 грн за ліцензію на експорт? Навіщо? У тебе вже готовий товар і договір! Це взагалі без сенсу.

Якщо розбиратися по суті із кожною із ліцензій, то тут стає зрозуміло, що це є просто не зрозумілий, ніякими аргументами не обґрунтований документ. Ліцензії не наповнюють бюджет, вони не є ніяким інструментом боротьби із нелегальною продукцією. Більше того отримати ліцензію — це завжди в наших реаліях або дуже довго, або ж там з’являються корупційні ризики”, — розповів він.

І.Товкач також зазначив, що в усіх цивілізованих країнах ліцензії на алкогольні напої є не більше ніж правом на бізнес, яке легко втратити у разі допущення порушень.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, при виваженій державній політиці, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет.

Сьогодні ж через тінізацію алкогольного ринку, бюджети країни щорічно недоотримують близько 10 млрд грн.

Експерт зауважила, що держава наразі не звертає увагу на стагнацію легального алкогольного бізнесу та ігнорує негативні наслідки цього процесу, як для економіки країни, так і для споживачів, які, у свою чергу, все частіше труяться сурогатами.