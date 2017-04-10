Лицензия на алкоголь не является источником наполнения бюджета - эксперт

Законопроект № 4958 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности", который предусматривает отмену лицензий, нардепы предлагают принять уже во втором чтении.

И.Товкач, в свою очередь, указанный законопроект оценил как прогрессивный. Ведь на данный момент поступления в государственный бюджет от лицензий, по его словам, едва покрывают совокупные расходы на заработные платы лицензиатов.

"Данный проект закона (№ 4958 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности" - ред.) - это прогрессивная вещь. Ведь им уберется совершенно не нужное регулирование, которое возникло после того, как то ли через незнание, то ли спеша, пиво приравняли к алкоголю. Это - зарегулированность, которая не присуща этому напитку, ведь в пиве нет теневой составляющей. Вспомните, когда этот проект закона вынесли в парламент, то заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов еще тогда объяснил: от этих всех лицензий, предлагается убрать - государство получает в год 229 тыс. грн, в то время как около 200 тыс. грн расходуется на заработную плату сотрудников, администраторов", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доходы от нелегального алкобизнеса можно сравнить с заработками наркодилеров

Также, по словам И.Товкача, сегодня лицензия не является путем борьбы и с нелегальным рынком. Зато сам процесс получения разрешения содержит коррупционные риски, отметил он.

"Самой сложной лицензией на сегодня есть лицензия на опт. Она стоит 500 тыс. грн .. На производство - всего лишь 780 грн. Поэтому, если ты производишь - это ты и экспортируешь, и это понятно. Ты заплатил за стоимость лицензии на производство в размере 780 грн, потом ты заплатил как производитель лицензию на опт, и затем снова ты платить 780 грн за лицензию на экспорт? Зачем? У тебя уже готовый товар и договор! Это вообще без смысла.

Если разбираться по существу с каждой из лицензий, то становится понятно, что это просто не понятен, никакими аргументами не обоснован документ. Лицензии не наполняют бюджет, они не являются никаким инструментом борьбы с нелегальной продукцией. Более того получить лицензию - это всегда в наших реалиях или очень долго, или же там появляются коррупционные риски", - рассказал он.

И.Товкач также отметил, что во всех цивилизованных странах лицензии на алкогольные напитки являются не более чем право на бизнес, которое легко потерять в случае допущения нарушений.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, при взвешенной государственной политике, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка, бюджета страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.

Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимание на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует негативные последствия этого процесса, как для экономики страны, так и для потребителей, которые, в свою очередь, все чаще травятся суррогатами.