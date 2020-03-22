Літак з евакуйованими українцями вилетів з Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З Греції повертається літак з 134 евакуйованими українцями. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МОЗ у Telegram.
"Громадяни України, які перебували у грецькому місті Салоніки, повертаються в Україну. 134 українці вже на борту літака і прямують на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначають, що в аеропорті люди пройдуть усі необхідні контрольні процедури і будуть направлені на самоізоляцію на 14 днів.
Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури для евакуації українців з-за кордону потрібно виділити понад 4 млн доларів з резервного фонду державного бюджету.