Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Из Греции возвращается самолет со 134 эвакуированными украинцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.
"Граждане Украины, которые находились в греческом городе Салоники, возвращаются в Украину. 134 украинца уже на борту самолета и направляются на Родину", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что в аэропорту люди пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.
Напомним, по информации Мининфраструктуры для эвакуации украинцев из-за границы нужно выделить более 4 млн долларов из резервного фонда государственного бюджета.