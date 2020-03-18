Для евакуації українців з-за кордону потрібно понад 4 млн доларів – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Для евакуації українців з-за кордону потрібно виділити понад 4 млн доларів з резервного фонду державного бюджету. Про це на засіданні уряду заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"Мінінфраструктури розрахувало потребу в коштах для здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення пасажирів авіаційним транспортом на нерегулярній основі, які мають намір повернутися в Україну та потребують евакуації. Так, загальний обсяг, який пропонується виділити з резервного фонду бюджету складає суму еквівалентну 4 млн 161 тис. 750 доларів США", - сказав Криклій.
За його словами, це передбачає евакуацію в Україну 35 479 українців 175 рейсами.
Нагадаємо, на засіданні Кабміну було підтримано ряд ініціатив, зокрема виділення Мінінфраструктури коштів із резервного фонду державного бюджету для фінансування видатків із забезпечення евакуації понад 35 тисяч громадян України.