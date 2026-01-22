Літак спецпредставника президента США Віткоффа приземлився у москві - росЗМІ

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 878 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 7738 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 11233 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 12742 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 15182 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16168 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16793 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31094 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15711 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16237 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 23683 перегляди
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль22 січня, 12:48 • 6180 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним22 січня, 13:45 • 9792 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 15059 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 9198 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 9198 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 15059 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31094 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 23683 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 77986 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Михайло Федоров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Європа
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 2492 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 26295 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 23043 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 27628 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 66828 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Дипломатка

Літак спецпредставника президента США Віткоффа приземлився у москві - росЗМІ

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Літак спецпредставника президента США Стіва Віткоффа прибув до москви. Раніше повідомлялося, що 22 січня заплановані переговори з володимиром путіним.

Літак спецпредставника президента США Віткоффа приземлився у москві - росЗМІ

Літак спецпредставника президента США Стіва Віткоффа приземлився у столиці рф - москві, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Літак Віткоффа прибув до москви 

- йдеться у повідомленні.

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ22.01.26, 20:59 • 1408 переглядiв

Нагадаємо

Раніше речник кремля дмитро пєсков повідомив, що російський диктатор володимир путін проведе 22 січня переговори зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За підсумками буде брифінг помічника путіна юрія ушакова.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки