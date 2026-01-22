Літак спецпредставника президента США Віткоффа приземлився у москві - росЗМІ
Київ • УНН
Літак спецпредставника президента США Стіва Віткоффа прибув до москви. Раніше повідомлялося, що 22 січня заплановані переговори з володимиром путіним.
Літак спецпредставника президента США Стіва Віткоффа приземлився у столиці рф - москві, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Літак Віткоффа прибув до москви
Нагадаємо
Раніше речник кремля дмитро пєсков повідомив, що російський диктатор володимир путін проведе 22 січня переговори зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За підсумками буде брифінг помічника путіна юрія ушакова.