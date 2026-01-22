Самолет спецпредставителя президента США Уиткоффа приземлился в москве - росСМИ
Киев • УНН
Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прибыл в москву. Ранее сообщалось, что 22 января запланированы переговоры с владимиром путиным.
Самолет Уиткоффа прибыл в Москву
Напомним
Ранее пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что российский диктатор владимир путин проведет 22 января переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам будет брифинг помощника путина юрия ушакова.