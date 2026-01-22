Самолет спецпредставителя президента США Уиткоффа приземлился в москве - росСМИ

Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа приземлился в столице рф - Москве, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Самолет Уиткоффа прибыл в Москву - говорится в сообщении.

США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ

Напомним

Ранее пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что российский диктатор владимир путин проведет 22 января переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам будет брифинг помощника путина юрия ушакова.