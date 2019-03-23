Літак "Мрія" стане літаючим експонатом на Венеціанському бієнале

КИЇВ. 23 березня. УНН. Український літак "Мрія" пролетить над Венецією (Італія) в певний час 9 травня і відкине тінь на сади Джардіні. Це стане частиною українського проекту на 58-му Венеціанському бієнале. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Українського павільйону на Бієнале.