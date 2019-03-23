Літак "Мрія" стане літаючим експонатом на Венеціанському бієнале
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Український літак "Мрія" пролетить над Венецією (Італія) в певний час 9 травня і відкине тінь на сади Джардіні. Це стане частиною українського проекту на 58-му Венеціанському бієнале. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Українського павільйону на Бієнале.
Усередині літака знаходитиметься інформація про всіх українських художників.
Друга частина перфомансу буде безпосередньо в Українському павільйоні - там покажуть все, що пов'язано з цим польотом літака над Венецією, його міфологією і критикою.
"Сам політ і репродукція міфу про нього стануть наповненням українського національного павільйону на 58-й Венеціанській бієнале", повідомляло Міністерство культури України.
Венеціанська бієнале стартує в травні і триватиме до листопада. Тема основного проекту виставки - "Щоб ви жили в епоху змін", куратор - відомий арт-менеджер Ральф Ругофф.
У 2019 бієнале пройде в 58-й раз і це буде 10-е участь України в ній.
Нагадаємо, один з найбільших у світі транспортних літаків "Мрія" (Ан-225) поставив 240 світових авіарекордів.