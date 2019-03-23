Самолет "Мрія" станет летающим экспонатом на Венецианском биеннале
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинский самолет "Мрія" пролетит над Венецией (Италия) в определенное время 9 мая и отбросит тень на сады Джардини. Это станет частью украинского проекта на 58-м Венецианском биеннале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Украинского павильона на Биеннале.
Внутри самолета будет находиться информация обо всех украинских художниках.
Вторая часть перфоманса будет непосредственно в Украинском павильоне - там покажут все, что связано с этим полетом самолета над Венецией, его мифологией и критикой.
"Сам полет и репродукция мифа о нем станут наполнением украинского национального павильона на 58-й Венецианской биеннале", сообщало Министерство культуры Украины.
Венецианская биеннале стартует в мае и продлится до ноября. Тема основного проекта выставки – "Чтоб вы жили в эпоху перемен", куратор – известный арт-менеджер Ральф Ругофф.
В 2019 году биеннале пройдет в 58-й раз и это будет 10-е участие Украины в ней.
Напомним, один из крупнейших в мире транспортных самолетов "Мрия" (Ан-225) поставил 240 мировых авиарекордов.