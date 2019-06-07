Літак Ан-2, що зник на Київщині, сів на озеро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Цивільний літак Ан-2, що зник на Київщині у п’ятницю, приземлився на озеро в районі санаторію “Перемога”, жертв немає, передає УНН з посиланням на джерела.
“Упав Ан-2, що злітав з аеродрому “Чайка”, — повідомило джерело.
За словами співрозмовника, літак — цивільний, обійшлося без жертв.
“Приземлився на озеро в районі санаторію “Перемога”, — повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, на Київщині зник літак, що належить аероклубу “Чайка”, з трьома людьми на борту.
Причини інциденту наразі не відомі. УНН з’ясовує всі обставини та деталі події.