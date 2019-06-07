Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Гражданский самолет Ан-2, пропавший в Киевской области в пятницу, приземлился на озеро в районе санатория "Победа", жертв нет, передает УНН со ссылкой на источники.
"Упал Ан-2, взлетал с аэродрома "Чайка", - сообщил источник.
По словам собеседника, самолет - гражданский, обошлось без жертв.
"Приземлился на озеро в районе санатория "Победа", - сообщили УНН.
Как сообщал УНН, в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу "Чайка" с тремя людьми на борту.
Причины инцидента пока не известны. УНН выясняет все обстоятельства и детали происшествия.