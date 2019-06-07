Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро

"Упал Ан-2, взлетал с аэродрома "Чайка", - сообщил источник.

По словам собеседника, самолет - гражданский, обошлось без жертв.

"Приземлился на озеро в районе санатория "Победа", - сообщили УНН.

Как сообщал УНН, в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу "Чайка" с тремя людьми на борту.

Причины инцидента пока не известны. УНН выясняет все обстоятельства и детали происшествия.