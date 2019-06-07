Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 20545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 41967 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111928 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108182 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135773 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143784 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129835 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131242 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153337 просмотра

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Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро

Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро

Киев  •  УНН

 • 36659 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Гражданский самолет Ан-2, пропавший в Киевской области в пятницу, приземлился на озеро в районе санатория "Победа", жертв нет, передает УНН со ссылкой на источники.

"Упал Ан-2, взлетал с аэродрома "Чайка", - сообщил источник.

По словам собеседника, самолет - гражданский, обошлось без жертв.

"Приземлился на озеро в районе санатория "Победа", - сообщили УНН.

Как сообщал УНН, в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу "Чайка" с тремя людьми на борту.

Причины инцидента пока не известны. УНН выясняет все обстоятельства и детали происшествия.

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