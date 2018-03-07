Лист Енштейна про теорію відносності продали за 100 тис. дол.

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 • 23152 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Лист професора Альберта Ейнштейна стосовно формалізації "третього етапу теорії відносності" з підписаним автографом 1928 року продали на аукціоні за 103 тис. доларів. Про це повідомляє аукціонний дім Winner's, інформує УНН.

“Цей лист є унікальним, значним історичним документом, який розкриває думки Енштейна та його методи щодо своєї теорії відносності, одного з найвагоміших наукових досягнень ХХ століття", — йдеться на сайті аукціону.

Зазначається також, що лист був написаний та підписаний професором Альбертом Енштейном стосовно “Єдиної польової теорії гравітаційних сил та електромагнетизму” його колезі, математику професору Герману Мунтцу.

Як повідомляв УНН, листи Енштейна виставлені на аукціоні Sotheby’s.

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