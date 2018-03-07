Письмо Эйнштейна о теории относительности продали за 100 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Письмо профессора Альберта Энштейна относительно формализации "третьего этапа теории относительности" 1928 года с подписанным автографом продали на аукционе за 103 тыс. долларов. Об этом сообщает аукционный дом Winner's, передает УНН.
"Это письмо является уникальным, значительным историческим документом, который раскрывает мысли Энштейна и его методы того времени по поводу своей теории относительности, одного из наиболее значимых научных достижений ХХ века", - говорится на сайте аукциона.
Отмечается также, что письмо было написано и подписано профессором Альбертом Энштейном в отношении "Единой полевой теории гравитационных сил и электромагнетизма" его коллеге, математику профессору Герману Мунтцу.
Как сообщал УНН, письма Енштейна выставлены на аукционе Sotheby's.