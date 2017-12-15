Лісники на Прикарпатті незаконно вирубали близько 400 ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Івано-Франківській області затримано групу лісників, які для продажу незаконно вирубали близько 400 ялинок. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції встановили працівників одного з районних лісових господарств, які, напередодні свят, організували несанкціоновані порубки ялинок та подальший їх продаж. У додаток до ялинок додавали самоклейні етикетки, які, у разі перевірки, повинні підтверджувати законне походження дерев”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цього причетні головний лісничий районного лісгоспу, лісничий та майстри лісу кількох лісництв.
Зловмисників було затримано під час продажу чергової партії новорічних ялинок. Вони одержали 15 тисяч гривень хабара за “дозвіл” на порубку хвойних дерев та подальше їх вивезення.
Окрім коштів та ялинок, правоохоронці вилучили самоклейні етикетки. Як правило, номер, зазначеній на етикетці, заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Однак інформація, вказана на вилучених самоклейних етикетках в такій системі, відсутня.
За такою злочинною схемою затримані організували здійснення незаконних рубок майже 400 хвойних дерев. За попередніми даними, сума збитків становить 150 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, автомобілі з ялинками на під'їздах до Києва будуть перевіряти.