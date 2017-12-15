Лесники на Прикарпатье незаконно вырубили около 400 елок

"Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области Нацполиции установили работников одного из районных лесных хозяйств, которые накануне праздников организовали несанкционированные вырубки елок и дальнейшую их продажу. К елкам добавляли самоклеящиеся этикетки, которые, в случае проверки, должны были подтверждать законное происхождение деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому причастны главный лесничий районного лесхоза, лесничий и мастера леса нескольких лесничеств.

Злоумышленники были задержаны во время продажи очередной партии новогодних елок. Они получили 15 тысяч гривен взятки за "разрешение" на вырубку хвойных деревьев и дальнейший их вывоз.

Кроме средств и елок, правоохранители изъяли самоклеящиеся этикетки. Как правило, номер, указанной на этикетке, заносится в единую систему электронного учета древесины. Однако информация, указанная на удаленных самоклеющихся этикетках в такой системе, отсутствует.

По такой преступной схеме задержанные организовали осуществления незаконных рубок почти 400 хвойных деревьев. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 150 тысяч гривен.

Как сообщал УНН, автомобили с елками на подъездах к Киеву будут проверять.