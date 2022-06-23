Лисичанськ потерпає від щільного вогню: Міноборони показало, як рашисти знищують місто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Знімальна група Військового телебачення України зафільмувала знищення артилерією рашистів цивільної інфраструктури шалених масштабів у Лисичанську на Луганщині. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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«Місто потерпає від щільного вогню російських загарбників. На цьому напрямку рашисти зосередили понад сотню одиниць РСЗВ. А ствольної артилерії та мінометів тут стільки, що росіяни просто накривають щільним вогнем цілі квартали», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що серед мирних жителів є численні втрати.
«Знімальна група Військового телебачення України зафільмувала знищення артилерією рашистів цивільної інфраструктури шалених масштабів. Попри тотальний вогонь, місто на передовій українського спротиву окупантам», - інформує Міноборони.
Доповнення
20 червня Гайдай заявляв, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів, і у вогні усі вільні населені пункти області.