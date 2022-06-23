Лисичанськ потерпає від щільного вогню: Міноборони показало, як рашисти знищують місто

Цитата

«Місто потерпає від щільного вогню російських загарбників. На цьому напрямку рашисти зосередили понад сотню одиниць РСЗВ. А ствольної артилерії та мінометів тут стільки, що росіяни просто накривають щільним вогнем цілі квартали», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що серед мирних жителів є численні втрати.

«Знімальна група Військового телебачення України зафільмувала знищення артилерією рашистів цивільної інфраструктури шалених масштабів. Попри тотальний вогонь, місто на передовій українського спротиву окупантам», - інформує Міноборони.

Доповнення

20 червня Гайдай заявляв, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів, і у вогні усі вільні населені пункти області.