Лисичанск потерпает от плотного огня: Минобороны показало, как рашисты уничтожают город
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Съемочная группа Военного телевидения Украины сняла уничтожение артиллерией рашистов гражданской инфраструктуры безумных масштабов в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
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"Город потерпает от плотного огня российских захватчиков. На этом направлении рашисты сосредоточили более сотни единиц РСЗО. А ствольной артиллерии и минометов здесь столько, что россияне просто накрывают плотным огнем целые кварталы", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что среди мирных жителей есть многочисленные потери.
"Съемочная группа Военного телевидения Украины сняла уничтожение артиллерией рашистов гражданской инфраструктуры безумных масштабов. Несмотря на тотальный огонь, город на передовой украинского сопротивления оккупантам", - информирует Минобороны.
Дополнение
20 июня Гайдай заявлял, что крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление в области, они накопили достаточное количество резервов, и в огне все свободные населенные пункты области.