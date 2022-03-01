Лише у Києві сформовано понад 100 мобільних груп, які відстежують диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Українці самоорганізовуються по всій країні. Лише у Києві сформовано понад 100 мобільних груп, які відстежують диверсантів. Про це у коментарі журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє УНН.
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“Хочу зазначити унікальну самоорганізацію українців, в тому що дійсно, ми стали до зброї. Ми стали на охорону кожного населенего пункту, домівки, вулиці. Це відбувається сьогодні в кожному місті. Я можу сказати про Київ, що лише в Києві створено понад 100 мобільних груп, які відстежують як диверсантів так і мародерів. Туди входять представники Нацполіції, Нацгвардії, ТрО, представники інших правоохоронних органів які саме над цим працюють”, — розповів міністр.
Він зазначив, що наразі поліція не встигає відповісти на всі виклики, як у мирний час. Однак правоохронці роблять все можливе аби захисти громадян та їх майно.