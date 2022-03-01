Только в Киеве сформировано более 100 мобильных групп, отслеживающих диверсантов

Цитата

“Хочу отметить уникальную самоорганизацию украинцев, в том что действительно, мы стали к оружию. Мы стали на охрану каждого населенного пункта, дома, улицы. Это происходит сегодня в каждом городе. Я могу сказать о Киеве, что только в Киеве создано более 100 мобильных групп, которые отслеживают как диверсантов так и мародеров. Туда входят представители Нацполиции, Нацгвардии, ТрО, представители других правоохранительных органов, которые именно над этим работают”, — рассказал министр.

Он отметил, что сейчас полиция не успевает ответить на все вызовы, как в мирное время. Однако правоохранители делают все возможное, чтобы защитить граждан и их имущество.