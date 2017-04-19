Лише 30% державних підприємств в Україні є прибутковими - В.Гройсман

“В Україні 3,5 тис. державних підприємств, половина із них - банкроти, непрацюючі. Прибуткових тільки 30%. На всіх інших підприємствах паразитують ті, кого призначають, відкати і всі інші речі. Вони не працюють на економіку нашої держави, вони принесли нам збитки за останні 10 років на 82 млрд грн”, — зазначив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, НАБУ виявило ознаки корупційних правопорушень на 35 державних підприємствах.