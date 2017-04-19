Лишь 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными - В.Гройсман

"В Украине 3,5 тыс. государственных предприятий, половина из них - банкроты, неработающие. Прибыльных только 30%. На всех остальных предприятиях паразитируют те, кого назначают, откаты и все другие вещи. Они не работают на экономику нашего государства, они принесли нам убытки за последние 10 лет на 82 млрд грн", - отметил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, НАБУ выявило признаки коррупционных правонарушений на 35 государственных предприятиях.