Лишь 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23961 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86937 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144304 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112233 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113740 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110771 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106604 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103222 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150740 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лишь 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными - В.Гройсман

Лишь 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 13765 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня только 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными. Об этом в эфире "24 канала" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"В Украине 3,5 тыс. государственных предприятий, половина из них - банкроты, неработающие. Прибыльных только 30%. На всех остальных предприятиях паразитируют те, кого назначают, откаты и все другие вещи. Они не работают на экономику нашего государства, они принесли нам убытки за последние 10 лет на 82 млрд грн", - отметил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, НАБУ выявило признаки коррупционных правонарушений на 35 государственных предприятиях.

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