Лишь 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня только 30% государственных предприятий в Украине являются прибыльными. Об этом в эфире "24 канала" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"В Украине 3,5 тыс. государственных предприятий, половина из них - банкроты, неработающие. Прибыльных только 30%. На всех остальных предприятиях паразитируют те, кого назначают, откаты и все другие вещи. Они не работают на экономику нашего государства, они принесли нам убытки за последние 10 лет на 82 млрд грн", - отметил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, НАБУ выявило признаки коррупционных правонарушений на 35 государственных предприятиях.