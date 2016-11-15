Лише 13,7% українців довіряють Президенту П.Порошенку – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За даними останнього опитування українців, лише 13,7 % українців довіряють Президенту Петру Порошенку. Відповідні результати опитування були опубліковані Інститутом публічної політики і консалтингу, передає УНН.
"Президенту України довіряють 13.7%, уряду довіряє 18.9%, депутатському корпусу — 7.3% опитаних", - йдеться в результатах опитування.
Крім того, найбільше довіряють українці церкві – 76.2%, волонтерам – 51.4%, Збройним силам України – 45.8%, патрульній поліції – 42.6%, СБУ – 30.2%, громадським організаціям – 22.5%, поліції (старій міліції) та МВС в цілому – 10.4%.
Не довіряють українці ЗМІ – антирейтинг довіри українським медіа складає 78%, російським – 94%.
Опозиції в цілому не довіряють 77.6% опитаних. 97.4% українців не довіряють розслідуванням корупційних справ та 86.9% не довіряють українському санкційному списку.
Зазначимо, всеукраїнське опитування громадської думки було проведено Інститутотом публічної політики і консалтингу ІНПОЛІТ спільно із Independent British Council of Foreign Relations та за фінансової підтримки асоціації випускників Robert Gordon University (Великобританія).
Методом телефонного опитування з 1 по 11 листопада було опитано 2240 респондентів, які мешкають у 120 населених пунктах усіх областей України (крім окупованих територій Криму та Донбасу).
За окремою методикою опитувались громадяни, які вимушено переселились із зони бойових дій та окупованого АР Крим. Похибка дослідження становить не більше 2.8%.
Як повідомляв УНН, станом на кінець лютого 2016 рейтинг П.Порошенка впав удвічі - з 54,7% в 2014 підтримка Петра Порошенка знизилася до 22,8%.