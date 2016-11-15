Только 13,7% украинцев доверяют Президенту П.Порошенко - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По данным последнего опроса, только 13,7% украинцев доверяют Президенту Петру Порошенко. Соответствующие результаты опроса были опубликованы Институтом публичной политики и консалтинга, передает УНН.
"Президенту Украины доверяют 13.7%, правительству доверяют 18.9%, депутатскому корпусу — 7.3% опрошенных", - говорится в результатах опроса.
Кроме того, больше всего доверяют украинцы церкви – 76.2%, волонтерам – 51.4%, Вооруженным силам Украины – 45.8%, патрульной полиции – 42.6%, СБУ – 30.2%, общественным организациям – 22.5%, полиции (старой милиции) и МВД в целом – 10.4%.
Не доверяют украинцы СМИ – антирейтинг доверия украинским медиа составляет 78%, российским – 94%.
Оппозиции в целом не доверяют 77.6% опрошенных. 97.4% украинцев не доверяют расследованиям коррупционных дел и 86.9% не доверяют украинскому санкционному списку.
Отметим, всеукраинский опрос общественного мнения был проведен Інститутом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ совместно с British Independent Council of Foreign Relations и при финансовой поддержке ассоциации выпускников Robert Gordon University (Великобритания).
Методом телефонного опроса с 1 по 11 ноября было опрошено 2240 респондентов, проживающих в 120 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса).
По отдельной методике опрашивались граждане, которые вынужденно переселились из зоны боевых действий и оккупированноой АР Крым. Погрешность исследования составляет не более 2.8%.
Как сообщал УНН, по состоянию на конец февраля 2016 года рейтинг П.Порошенко упал вдвое - с 54,7% в 2014 году поддержка Петра Порошенко снизилась до 22,8%.