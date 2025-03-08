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Ліквідація наслідків масованої атаки рф на енергетику триває, слід економити світло у пікові години - Міненерго

Київ • УНН

 • 51506 перегляди

Росія здійснила масовану атаку на енергетичну та газову інфраструктуру України. Енергетики відновили електропостачання для майже 47 тисяч споживачів, триває ліквідація наслідків обстрілів.

Ліквідація наслідків масованої атаки рф на енергетику триває, слід економити світло у пікові години - Міненерго

Ліквідація наслідків чергової масованої атаки рф на енергетику України 7 березня триває, у пікові години слід економити електроенергію, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.

Деталі

"Учора росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на електроенергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Продовжуються ремонтні роботи після попередніх атак на енергетику", - ідеться у повідомленні.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему

- наголосили у Міненерго.

Минулої доби, як вказано, енергетики відновили живлення для 46 855 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків08.03.25, 10:24 • 18441 перегляд

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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