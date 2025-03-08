Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго
Киев • УНН
Россия осуществила массированную атаку на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Энергетики восстановили электроснабжение для почти 47 тысяч потребителей, продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Ликвидация последствий очередной массовой атаки рф на энергетику Украины 7 марта продолжается, в пиковые часы следует экономить электроэнергию, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Детали
"Вчера россия осуществила очередную массовую ракетно-дроновую атаку на электроэнергетическую и газовую инфраструктуру в различных регионах Украины. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Продолжаются ремонтные работы после предыдущих атак на энергетику", - говорится в сообщении.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему
На прошлые сутки, как указано, энергетики восстановили питание для 46 855 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
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Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в бассейне-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.